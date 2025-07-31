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У Києві вже дев'ять загиблих через нічну атаку окупантів

Фото: Росія вдарила по житлових будинках у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві зросла кількість загиблих мирних жителів через жорстоку атаку росіян. Станом на зараз відомо про дев'ять жертв удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

"Внаслідок російської атаки в столиці загинули вже 9 осіб. До ліквідації наслідків обстрілу в Києві залучено понад 1200 поліцейських і рятувальників", - зазначили в міністерстві.

Там уточнили, що кількість постраждалих через удар РФ по житлових будинках продовжує зростати.

Станом на 15:30 пошуково-рятувальні роботи біля пошкоджених багатоповерхівок тривають. Рятувальники вивезли вже 500 тонн будівельних конструкцій і прибрали 36 знищених автомобілів.

До пошуку людей залучили чотири кінологічні розрахунки. При цьому психологи ДСНС надали допомогу майже сотні постраждалих.

"Поліцейські отримали від громадян близько 2 000 повідомлень, зокрема про пошкоджене майно - на місці події слідчі продовжують приймати заяви від громадян", - додали в МВС.

При цьому на місці в мобільних центрах міграційної служби жителі, які залишилися без документів, оформили 4 ID-картки та одне посвідчення водія.

Удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські окупанти атакували Київ дронами і ракетами.

Унаслідок атаки росіян у Святошинському районі було зруйновано під'їзд житлового будинку. При цьому в Солом'янському районі в кількох будинках було пошкоджено квартири.

Згідно з останніми даними відомо, що постраждали щонайменше 135 осіб. Пошуки людей під завалами тривають. Все про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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КиївВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронів