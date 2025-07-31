В Киеве уже девять погибших из-за ночной атаки оккупантов

"В результате российской атаки в столице погибли уже 9 человек. К ликвидации последствий обстрела в Киеве привлечены более 1200 полицейских и спасателей", - отметили в министерстве.



Там уточнили, что количество пострадавших из-за удара РФ по жилым домам продолжает расти.

По состоянию на 15:30 поисково-спасательные работы возле поврежденных многоэтажек продолжаются. Спасатели вывезли уже 500 тонн строительных конструкций и убрали 36 уничтоженных автомобилей.

К поиску людей привлекли четыре кинологических расчета. При этом психологи ГСЧС предоставили помощь почти сотне пострадавших.

"Полицейские получили от граждан около 2 000 сообщений, в том числе о поврежденном имуществе - на месте происшествия следователи продолжают принимать заявления от граждан", - добавили в МВД.

При этом на месте в мобильных центрах миграционной службы жители, которые остались без документов, оформили 4 ID-карты и одно удостоверение водителя.