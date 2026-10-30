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У Києві вже будують переправи через Дніпро: коли запрацюють перші мости

11:34 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник (facebook.com/mykola.kalashnyk)

У Києві вже розпочали будівництво додаткових переправ через Дніпро. Перші мости почнуть функціонувати на початку 2027 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник розповів під час години запитань до уряду.

Міністр зазначив, що протягом останнього місяця Росія системно атакує мостову інфраструктуру України, намагаючись порушити транспортне сполучення та логістику.

Зафіксовано масовані ураження у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові.

За словами Калашника, "часу на розкачку немає, тому маємо приймати оперативні рішення".

"Серед них є ухвалений проєкт урядовий, який забезпечив швидке будівництво альтернативних мостових переправ через річки, в тому числі через Дніпро, загалом передбачається реалізація 21 мостової переправи, роботи в Києві вже розпочаті", - повідомив міністр.

Він уточнив, що перші мости запрацюють на початку 2027 року. Всю цю роботу також взяла на себе центральна влада.

Нагадаємо, Росія почала часто бити по мостах через Дніпро у Києві.

У зв'язку з цим уряд прийняв рішення розпочати будівництво резервних дамб та понтонних переправ через Дніпро, а у перспективі розглядають і спорудження тунелю.

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