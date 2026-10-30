У Києві вже будують переправи через Дніпро: коли запрацюють перші мости

Міністр зазначив, що протягом останнього місяця Росія системно атакує мостову інфраструктуру України, намагаючись порушити транспортне сполучення та логістику.

Зафіксовано масовані ураження у Києві, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові.

За словами Калашника, "часу на розкачку немає, тому маємо приймати оперативні рішення".

"Серед них є ухвалений проєкт урядовий, який забезпечив швидке будівництво альтернативних мостових переправ через річки, в тому числі через Дніпро, загалом передбачається реалізація 21 мостової переправи, роботи в Києві вже розпочаті", - повідомив міністр.

Він уточнив, що перші мости запрацюють на початку 2027 року. Всю цю роботу також взяла на себе центральна влада.