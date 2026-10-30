В Киеве уже строят переправы через Днепр: когда заработают первые мосты

Министр отметил, что в течение последнего месяца Россия системно атакует мостовую инфраструктуру Украины, пытаясь нарушить транспортное сообщение и логистику.

Зафиксированы массированные поражения в Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове.

По словам Калашника, "времени на раскачку нет, поэтому должны принимать оперативные решения".

"Среди них есть принятый правительственный проект, который обеспечил быстрое строительство альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр, в целом предусматривается реализация 21 мостовой переправы, работы в Киеве уже начаты", - сообщил министр.

Он уточнил, что первые мосты будут работать в начале 2027 года. Всю эту работу также взяли на себя центральные власти.