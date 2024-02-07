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У Києві вже 40 постраждалих через ракетну атаку

Фото: у Києві вже 40 постраждалих через ракетну атаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих у Києві внаслідок ракетної атаки ворога збільшилася до 40. Крім того, відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

"За оновленими даними, станом на цю хвилину внаслідок ракетного удару в столиці загинуло 4 людини. 40 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані щодо наслідків ракетної атаки уточнюються.

Додамо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Дніпровському районі столиці троє осіб постраждали внаслідок атаки. Решта постраждалих з Голосіївського району, де спалахнула багатоповерхівка. 

 

Масований обстріл України 7 лютого

Сьогодні зранку окупанти випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила загалом 44 ворожі цілі, включаючи 15 дронів, які росіяни випустили ще з вечора.

На тлі ракетної атаки Польща підіймала у небо авіацію, а речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети маневрували у західних областях України, зокрема і до польського кордону.

У Києві зранку лунали вибухи, місто атакували ракети. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі. Наразі світло у столиці вже відновили.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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