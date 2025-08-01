В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих

Российские войска вчера ночью, 31 июля, нанесли массированный удар дронами и ракетами по Киеву. В городе разбирают завалы, количество жертв возросло до 31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и Telegram полиции Киева.

"Всю ночь и сейчас до сих пор продолжаются поисковые работы. Сейчас в Святошинском районе еще достают погибших. Спасатели деблокировали еще троих", - отметил начальник Киевской городской военной администрации.

Сообщается, что спасатели деблокировали тела женщины и двух ее несовершеннолетних детей, девушек в возрасте 10 и 13 лет.

По словам Ткаченко, по состоянию на сейчас в результате российской атаки в ночь на 31 июля погиб 31 человек.