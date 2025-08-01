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В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих

Пятница 01 августа 2025 10:51
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В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих Фото: в Киеве количество жертв вражеского удара возросло до 31 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска вчера ночью, 31 июля, нанесли массированный удар дронами и ракетами по Киеву. В городе разбирают завалы, количество жертв возросло до 31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и Telegram полиции Киева.

"Всю ночь и сейчас до сих пор продолжаются поисковые работы. Сейчас в Святошинском районе еще достают погибших. Спасатели деблокировали еще троих", - отметил начальник Киевской городской военной администрации.

Сообщается, что спасатели деблокировали тела женщины и двух ее несовершеннолетних детей, девушек в возрасте 10 и 13 лет.

По словам Ткаченко, по состоянию на сейчас в результате российской атаки в ночь на 31 июля погиб 31 человек.

Ночной обстрел Киева 31 июля

Напомним, российские войска в ночь на 31 июля нанесли по Украине массированный удар. Россияне использовали 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К", главной целью врага на этот раз был Киев.

В результате вражеского обстрела зафиксированы десятки повреждений в разных районах города. В результате налета дронов и ракет больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы города.

Там зафиксировано падение обломков на дома, нежилые помещения, автомобили, попадание в многоэтажки и высшее учебное заведение. Так, в Святошинском районе был разрушен подъезд многоэтажки.

Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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