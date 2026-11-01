У Києві ввели екстрені відключення світла

Нагадаємо, у суботу, 31 жовтня, частина киян була без світла більшу частину доби. У деяких чергах на електроенергію було передбачено до 2 годин за день.

Як пояснили у ДТЕК, причиною різкого погіршення ситуації зі світлом стали останні удари Росії по енергооб'єктах, зокрема ТЕЦ.