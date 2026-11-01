В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве утром 1 ноября были введены экстренные отключения электроэнергии. Причина - постоянные обстрелы России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Киев: из-за постоянных обстрелов энергосистемы применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.
В ДТЭК отметили, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, когда позволяет ситуация с безопасностью.
"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян", - подчеркнули в компании.
Напомним, в субботу, 31 октября, часть киевлян была без света большую часть суток. В некоторых очередях на электроэнергию было предусмотрено до 2 часов в день.
Как объяснили в ДТЭК, причиной резкого ухудшения ситуации со светом стали последние удары России по энергообъектам, в частности, ТЭЦ.