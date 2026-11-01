В Киеве ввели экстренные отключения света

Напомним, в субботу, 31 октября, часть киевлян была без света большую часть суток. В некоторых очередях на электроэнергию было предусмотрено до 2 часов в день.

Как объяснили в ДТЭК, причиной резкого ухудшения ситуации со светом стали последние удары России по энергообъектам, в частности, ТЭЦ.