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В Киеве ввели экстренные отключения света

08:14 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Киеве ввели экстренные отключения света (коллаж РБК-Украина)

В Киеве утром 1 ноября были введены экстренные отключения электроэнергии. Причина - постоянные обстрелы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев: из-за постоянных обстрелов энергосистемы применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования, когда позволяет ситуация с безопасностью.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян", - подчеркнули в компании.

Напомним, в субботу, 31 октября, часть киевлян была без света большую часть суток. В некоторых очередях на электроэнергию было предусмотрено до 2 часов в день.

Как объяснили в ДТЭК, причиной резкого ухудшения ситуации со светом стали последние удары России по энергообъектам, в частности, ТЭЦ.

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