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У Києві ввели екстрені відключення світла

08:34 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: у Києві впровадили екстрені графіки відключень (Getty Images)

У Києві вранці 16 жовтня ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Причиною відключень в компанії назвали атаки ворога на енергетику.

"Київ: через атаку на енергообʼєкти застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня ворог влучив по об'єкту критичної енергоінфраструктури на Київщині.

Через це в кількох районах столиці та області відбулися аварійні відключення світла.

Також ми писали, що в Києві після атаки дронів загорівся приватний будинок.

Пожежа сталася на першому поверсі в Шевченківському районі, а уламки дрона впали на подвір'я садиби.

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ДТЕКВідключеня світла