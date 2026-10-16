У Києві ввели екстрені відключення світла

Причиною відключень в компанії назвали атаки ворога на енергетику.

"Київ: через атаку на енергообʼєкти застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня ворог влучив по об'єкту критичної енергоінфраструктури на Київщині.

Через це в кількох районах столиці та області відбулися аварійні відключення світла.