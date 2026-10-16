В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве утром 16 октября были введены экстренные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Причиной отключений в компании назвали атаки противника на энергетику.
"Киев: из-за атаки на энергообъекты применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в заявлении.
Напомним, вечером 15 октября враг попал по объекту критической энергоинфраструктуры в Киевской области.
Поэтому в нескольких районах столицы и области произошли аварийные отключения света.
Также мы писали, что в Киеве после атаки дронов загорелся частный дом.
Пожар произошел на первом этаже в Шевченковском районе, а обломки дрона упали во двор усадьбы.