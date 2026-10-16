В Киеве ввели экстренные отключения света

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В Киеве утром 16 октября были введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Причиной отключений в компании назвали атаки противника на энергетику. "Киев: из-за атаки на энергообъекты применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - говорится в заявлении. Напомним, вечером 15 октября враг попал по объекту критической энергоинфраструктуры в Киевской области. Поэтому в нескольких районах столицы и области произошли аварийные отключения света.