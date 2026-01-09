У Києві ввели екстрені відключення світла

У п'ятницю зранку, 9 січня, на лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла. Водночас на правому продовжують діяти графіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
Спочатку на сайті компанії саме київських електромереж з'явилася інформація, що в столиці ввели аварійні відключення світла. Про пізніше ДТЕК у соцмережах уточнило, що ці відключення стосуються лише лівого берега міста.
"Лівий берег Києва: через масовану атаку застосовані екстрені відключення На правому березі продовжують діяти графіки", - йдеться у повідомленні.
Також там додали, що енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян. В першу чергу вони намагаються заживити критичну інфраструктуру міста.
Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня російські окупанти запустили по Києву дрони, балістику і крилаті ракети. На тлі декількох хвиль атак у столиці протягом декількох годин гриміли дуже гучні вибухи.
В результаті обстрілу в місті пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи та багато іншого. Крім того, виникли перебої з світлом, теплом і водою.
Вранці місцева влада повідомила, що дістатися з одного берега на інший у столиці неможливо. Зокрема, мова йде про "червону" гілку метро. Причина - відсутність електроживлення.
