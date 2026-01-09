У Києві ввели екстрені відключення світла

Спочатку на сайті компанії саме київських електромереж з'явилася інформація, що в столиці ввели аварійні відключення світла. Про пізніше ДТЕК у соцмережах уточнило, що ці відключення стосуються лише лівого берега міста.

"Лівий берег Києва: через масовану атаку застосовані екстрені відключення На правому березі продовжують діяти графіки", - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що енергетики вже працюють, щоб повернути світло та тепло в домівки киян. В першу чергу вони намагаються заживити критичну інфраструктуру міста.