В Киеве ввели экстренные отключения света

Фото: эрнегетики уже работают над восстановлением (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу утром, 9 января, на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света. В то же время на правом продолжают действовать графики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

Сначала на сайте компании именно киевских электросетей появилась информация, что в столице ввели аварийные отключения света. О позже ДТЭК в соцсетях уточнило, что эти отключения касаются только левого берега города.

"Левый берег Киева: из-за массированной атаки применены экстренные отключения На правом берегу продолжают действовать графики", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян. В первую очередь они пытаются оживить критическую инфраструктуру города.

Масштабный обстрел Киева

Напомним, в ночь на 9 октября российские оккупанты запустили по Киеву дроны, баллистику и крылатые ракеты. На фоне нескольких волн атак в столице в течение нескольких часов гремели очень громкие взрывы.

В результате обстрелов в городе повреждены жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы и многое другое. Кроме того, возникли перебои со светом, теплом и водой.

Утром местные власти сообщили, что добраться с одного берега на другой в столице невозможно. В частности, речь идет о "красной" ветке метро. Причина - отсутствие электропитания.

Подробнее о последствиях атаки РФ на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

