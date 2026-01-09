В Киеве ввели экстренные отключения света

Сначала на сайте компании именно киевских электросетей появилась информация, что в столице ввели аварийные отключения света. О позже ДТЭК в соцсетях уточнило, что эти отключения касаются только левого берега города.

"Левый берег Киева: из-за массированной атаки применены экстренные отключения На правом берегу продолжают действовать графики", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что энергетики уже работают, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян. В первую очередь они пытаются оживить критическую инфраструктуру города.