У Києві ввели екстрені відключення світла

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили масштабну атаку по Україні, застосувавши різні види озброєння. Під ударом, зокрема, опинилася Київська область. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина - мешканець Івано-Франківської області. Під час атаки він перебував за кермом вантажного автомобіля та зазнав осколкових поранень спини.

У Вишгороді вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерховому будинку. У Бориспільському районі зафіксовано пошкодження виробничих приміщень і двох автомобілів. У Бучанському районі виникла пожежа на будівельному майданчику. В Обухівському районі пошкоджено будівлю комунального підприємства однієї з територіальних громад.

Нагадаємо, вночі російські війська атакували Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками. У столиці неодноразово лунали потужні вибухи.

Зранку росіяни завдали повторних ударів по столиці. Наразі відомо про руйнування та пожежі у декількох районах столиці.

За інформацією журналістів РБК-Україна, в окремих районах Києва спостерігалися перебої з електропостачанням.

Також рятувальники показали перші фото наслідків атаки на столицю.