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У Києві ввели аварійні відключення світла через негоду

Фото: у Києві 29 березня ввели аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Аварійні відключення світла сьогодні, 29 березня, ввели у деяких районах Києва. Причиною цього стали пошкодження мережі через негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Аварійні обмеження запровадили у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Найбільше пошкоджень у Києво-Святошинському енерговузлі.

Оновлено

У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці ввели стабілізаційні відключення. Там вимикатимуть світло за графіками. З ними можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Крім того, у ДТЕК повідомляють, що у Київській області через негоду знеструмлені 60 населених пунктів. Пошкодженими залишаються 62 лінії та понад тисячу трансформаторних підстанцій. Без світла перебувають понад 30 тисяч клієнтів.

Найбільше пошкоджень у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.

"Стихія спровокувала дуже багато обривів проводів. Бригади працюють у посиленому режимі, аби ліквідувати аварійні вимкнення та максимально швидко відновити роботу обірваних поваленими деревами ділянок електромереж. Ми залучили до ліквідації аварії 108 бригад", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики попередили, що у Києві сьогодні жовтий рівень небезпеки через погіршення погоди. Водіїв закликали не виїжджати без потреби у місто.

Крім того, жителів столиці попередили про можливі підтоплення.

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