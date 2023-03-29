В Киеве ввели аварийные отключения света из-за непогоды

Аварийные ограничения ввели в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Печерском, Подольском, Дарницком и Днепровском районах.

Больше всего повреждений в Киево-Святошинском энергоузле.

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В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы ввели стабилизационные отключения. Там будут выключать свет по графикам. С ними можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

Кроме того, в ДТЭК сообщают, что в Киевской области из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов. Поврежденными остаются 62 линии и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света находятся более 30 тысяч клиентов.

Больше всего повреждений в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах.

"Стихия спровоцировала очень много обрывов проводов. Бригады работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать аварийные отключения и максимально быстро возобновить работу оборванных поваленными деревьями участков электросетей. Мы привлекли к ликвидации аварии 108 бригад", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики предупредили, что в Киеве сегодня желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды. Водителей призвали не уезжать без нужды в город.

Кроме того, жители столицы предупредили о возможных подтоплениях.

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