У Києві втретє за добу повітряна загроза: що відомо

У Києві, а також низці областей втретє за добу оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 15:34 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу", - написали Повітряні сили.
Пізніше стало також відомо про швидкісну ціль на Миргород з Курської області.
Варто відзначити, що Київ та низку інших регіонів сьогодні вже не один раз охоплювала тривога. Близько о 11:41 Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для столиці, а також північних та центральних областей. Також пізніше через загрозу балістики тривогу оголосили знову у Києві та південних областях.
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