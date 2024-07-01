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У Києві втретє за добу повітряна загроза: що відомо

Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей втретє за добу оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 15:34 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві;
  • Київській області; 
  • Житомирській області; 
  • Вінницькій області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Донецькій області; 
  • Харківській області; 
  • Полтавській області; 
  • Сумській області; 
  • Чернігівській області. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Загроза балістики 

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу", - написали Повітряні сили. 

Пізніше стало також відомо про швидкісну ціль на Миргород з Курської області.

Не перша тривога  

Варто відзначити, що Київ та низку інших регіонів сьогодні вже не один раз охоплювала тривога. Близько о 11:41 Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для столиці, а також північних та центральних областей. Також пізніше через загрозу балістики тривогу оголосили знову у Києві та південних областях. 

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КиївПовітряна тривога