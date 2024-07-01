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В Киеве третий раз за сутки воздушная угроза: что известно

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 15:34 воздушная тревога объявлена в: 

  • Киеву;
  • Киевской области; 
  • Житомирской области; 
  • Винницкой области; 
  • Черкасской области; 
  • Кировоградской области; 
  • Днепропетровской области; 
  • Донецкой области; 
  • Харьковской области; 
  • Полтавской области; 
  • Сумской области; 
  • Черниговской области. 

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Угроза баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях где объявлена воздушная тревога", - написали Воздушные силы. 

Позже стало также известно о скоростной цели на Миргород из Курской области.

Не первая тревога

Стоит отметить, что Киев и ряд других регионов сегодня уже не один раз охватывала тревога. Около 11:41 Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для столицы, а также северных и центральных областей. Также позже из-за угрозы баллистики тревогу объявили снова в Киеве и южных областях. 

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КиевВоздушная тревога