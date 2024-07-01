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У Києві та низці областей оголосили тривогу, попереджають про ракетну небезпеку (відбій)

Понеділок 01 липня 2024 11:51
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У Києві та низці областей оголосили тривогу, попереджають про ракетну небезпеку (відбій) Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві та низці північних, а також центральних областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:41, повітряну тривогу було оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Кіровоградській області;
  • Харківській області;
  • Донецькій області.

Варто додати, що у Харківській області повітряна тривога діє ще з 04:43, а у Донецькій - 08:48.

У Києві та низці областей оголосили тривогу, попереджають про ракетну небезпеку (відбій)

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Ракетна небезпека

О 11:36 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для північних областей.

Відбій повітряної тривоги

У Києві та Київській області, станом на 11:56 було оголошено відбій повітряної тривоги. Водночас загроза зберігається для інших регіонів.

У Києві та низці областей оголосили тривогу, попереджають про ракетну небезпеку (відбій)

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Обстріли України

Останні місяці російські терористи посилили масовані обстріли України. Зокрема під удар потрапляють об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим питання посилення протиповітряної оборони (ППО) країни стало гострішим. Здебільшого ворог завдає масованих ударів у нічний період доби.

Як приклад, у ніч на 29 червня росіяни атакували 10-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Зокрема у ніч на 27 червня було запущено 5 ракет та 23 безпілотники. Тоді ж ППО вдалось знищити:

  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

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