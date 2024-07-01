У Києві та низці областей оголосили тривогу, попереджають про ракетну небезпеку (відбій)
У Києві та низці північних, а також центральних областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 11:41, повітряну тривогу було оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Кіровоградській області;
- Харківській області;
- Донецькій області.
Варто додати, що у Харківській області повітряна тривога діє ще з 04:43, а у Донецькій - 08:48.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Ракетна небезпека
О 11:36 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для північних областей.
Відбій повітряної тривоги
У Києві та Київській області, станом на 11:56 було оголошено відбій повітряної тривоги. Водночас загроза зберігається для інших регіонів.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Обстріли України
Останні місяці російські терористи посилили масовані обстріли України. Зокрема під удар потрапляють об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим питання посилення протиповітряної оборони (ППО) країни стало гострішим. Здебільшого ворог завдає масованих ударів у нічний період доби.
Як приклад, у ніч на 29 червня росіяни атакували 10-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Зокрема у ніч на 27 червня було запущено 5 ракет та 23 безпілотники. Тоді ж ППО вдалось знищити:
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
- 23 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.
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