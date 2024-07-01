У Києві та низці областей оголосили тривогу, попереджають про ракетну небезпеку (відбій)

У Києві та низці північних, а також центральних областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 11:41, повітряну тривогу було оголошено у:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Кіровоградській області;

Харківській області;

Донецькій області.

Варто додати, що у Харківській області повітряна тривога діє ще з 04:43, а у Донецькій - 08:48.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Ракетна небезпека

О 11:36 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для північних областей.

Відбій повітряної тривоги

У Києві та Київській області, станом на 11:56 було оголошено відбій повітряної тривоги. Водночас загроза зберігається для інших регіонів.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Обстріли України

Останні місяці російські терористи посилили масовані обстріли України. Зокрема під удар потрапляють об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим питання посилення протиповітряної оборони (ППО) країни стало гострішим. Здебільшого ворог завдає масованих ударів у нічний період доби.

Як приклад, у ніч на 29 червня росіяни атакували 10-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Зокрема у ніч на 27 червня було запущено 5 ракет та 23 безпілотники. Тоді ж ППО вдалось знищити: