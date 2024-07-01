У Києві втретє за добу повітряна загроза: що відомо

У Києві, а також низці областей втретє за добу оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 15:34 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Харківській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Чернігівській області.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Загроза балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу", - написали Повітряні сили.

Пізніше стало також відомо про швидкісну ціль на Миргород з Курської області.

Не перша тривога

Варто відзначити, що Київ та низку інших регіонів сьогодні вже не один раз охоплювала тривога. Близько о 11:41 Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для столиці, а також північних та центральних областей. Також пізніше через загрозу балістики тривогу оголосили знову у Києві та південних областях.