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У Києві втретє за добу повітряна загроза: що відомо

Понеділок 01 липня 2024 15:48
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У Києві втретє за добу повітряна загроза: що відомо Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей втретє за добу оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 15:34 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Сумській області;
  • Чернігівській області.

У Києві втретє за добу повітряна загроза: що відомо

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Загроза балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу", - написали Повітряні сили.

Пізніше стало також відомо про швидкісну ціль на Миргород з Курської області.

Не перша тривога

Варто відзначити, що Київ та низку інших регіонів сьогодні вже не один раз охоплювала тривога. Близько о 11:41 Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для столиці, а також північних та центральних областей. Також пізніше через загрозу балістики тривогу оголосили знову у Києві та південних областях.

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Київ Повітряна тривога
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