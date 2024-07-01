В Киеве третий раз за сутки воздушная угроза: что известно

В Киеве, а также ряде областей в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 15:34 воздушная тревога объявлена в:

Киеву;

Киевской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Черниговской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Угроза баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях где объявлена воздушная тревога", - написали Воздушные силы.

Позже стало также известно о скоростной цели на Миргород из Курской области.

Не первая тревога

Стоит отметить, что Киев и ряд других регионов сегодня уже не один раз охватывала тревога. Около 11:41 Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для столицы, а также северных и центральных областей. Также позже из-за угрозы баллистики тревогу объявили снова в Киеве и южных областях.