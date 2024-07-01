В Киеве третий раз за сутки воздушная угроза: что известно
В Киеве, а также ряде областей в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 15:34 воздушная тревога объявлена в:
- Киеву;
- Киевской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Черниговской области.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Угроза баллистики
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях где объявлена воздушная тревога", - написали Воздушные силы.
Позже стало также известно о скоростной цели на Миргород из Курской области.
Не первая тревога
Стоит отметить, что Киев и ряд других регионов сегодня уже не один раз охватывала тревога. Около 11:41 Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для столицы, а также северных и центральных областей. Также позже из-за угрозы баллистики тревогу объявили снова в Киеве и южных областях.
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