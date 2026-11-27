Коли відкриють святкову локацію

Очільник міста повідомив, що роботи з монтажу головної ялинки на Софійській площі розпочинають сьогодні (у п'ятницю, 27 листопада).

Завершити їх, за словами Кличка, планують через тиждень - у п'ятницю, 4 грудня.

"Традиційно святкова локація розпочне роботу в День святого Миколая, 6 грудня", - наголосив посадовець.

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Що передбачає концепція цієї зими

Кличко розповів, що проведення масових заходів у межах святкової локації у столиці, як і в попередні роки, не передбачене.

Водночас він розповів, що цьогорічна концепція під назвою "Світло всередині" передбачає цікаво оформлений простір і всередині ялинки.

"Вона буде 16 метрів заввишки", - уточнив мер міста.

Концепція цієї зими - "Світло всередині" (інфографіка: t.me/vitaliy_klitschko)

Повідомляється, що на локації будуть розташовані також:

ярмарковий будиночок;

дитячий паровоз.

Чиїм коштом встановлюють ялинку

"Ялинку встановлюємо за ініціативи представників бізнесу", - розповів Кличко.

Він уточнив, що організатор бере на себе всі витрати щодо святкової локації:

на встановлення;

на оформлення;

на обслуговування;

на утримання.

"Кошти з бюджету міста на це не виділятимуть", - підсумував мер Києва.

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Що пропонують мешканцям і гостям столиці

24 листопада директор компанії Folk Ukraine (яка багато років відповідає за святкове оформлення головної ялинки в столиці) Ігор Добруцький запросив долучитися до встановлення ялинки у столиці всіх охочих.

"Шукаємо та запрошуємо волонтерів долучитися до встановлення головної новорічної ялинки України на Софійській площі в Києві", - наголосив він у своєму Instagram.

Добруцький уточнив, що попереду - багато роботи.

"І нам дуже потрібна ваша допомога! Разом будемо розправляти тисячі хвойних гілочок, щоб наша ялинка стала пишною та красивою... Можна долучитися на годину, дві або залишитися з нами на цілий день. Будемо раді кожному", - додав Добруцький.

Він пояснив, що долучитись до частини новорічної історії країни можна:

у п'ятницю, 27 листопада (впродовж дня);

в суботу, 28 листопада (з 11:00 та протягом усього дня).

"А коли головна ялинка засяє вогнями, ви з гордістю зможете сказати своїм дітям, друзям і рідним: "Я теж допомагав її створювати", - підсумував директор Folk Ukraine.