У п'ятницю, 27 листопада, в Києві розпочались роботи зі встановлення головної ялинки країни. Святкове дерево традиційно розміщують на Софійській площі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію мера Києва Віталія Кличка у Telegram.
Очільник міста повідомив, що роботи з монтажу головної ялинки на Софійській площі розпочинають сьогодні (у п'ятницю, 27 листопада).
Завершити їх, за словами Кличка, планують через тиждень - у п'ятницю, 4 грудня.
"Традиційно святкова локація розпочне роботу в День святого Миколая, 6 грудня", - наголосив посадовець.
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Кличко розповів, що проведення масових заходів у межах святкової локації у столиці, як і в попередні роки, не передбачене.
Водночас він розповів, що цьогорічна концепція під назвою "Світло всередині" передбачає цікаво оформлений простір і всередині ялинки.
"Вона буде 16 метрів заввишки", - уточнив мер міста.
Повідомляється, що на локації будуть розташовані також:
"Ялинку встановлюємо за ініціативи представників бізнесу", - розповів Кличко.
Він уточнив, що організатор бере на себе всі витрати щодо святкової локації:
"Кошти з бюджету міста на це не виділятимуть", - підсумував мер Києва.
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24 листопада директор компанії Folk Ukraine (яка багато років відповідає за святкове оформлення головної ялинки в столиці) Ігор Добруцький запросив долучитися до встановлення ялинки у столиці всіх охочих.
"Шукаємо та запрошуємо волонтерів долучитися до встановлення головної новорічної ялинки України на Софійській площі в Києві", - наголосив він у своєму Instagram.
Добруцький уточнив, що попереду - багато роботи.
"І нам дуже потрібна ваша допомога! Разом будемо розправляти тисячі хвойних гілочок, щоб наша ялинка стала пишною та красивою... Можна долучитися на годину, дві або залишитися з нами на цілий день. Будемо раді кожному", - додав Добруцький.
Він пояснив, що долучитись до частини новорічної історії країни можна:
"А коли головна ялинка засяє вогнями, ви з гордістю зможете сказати своїм дітям, друзям і рідним: "Я теж допомагав її створювати", - підсумував директор Folk Ukraine.
Нагадаємо, раніше директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький розповів, що цьогорічна святкова локація в Києві даруватиме відчуття тепла, затишку та особливого настрою.
Тим часом у КМДА відповіли, чи зроблять Різдво і Новий рік у столиці вихідними.
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