День святого Миколая - улюблене свято багатьох українських дітлахів. Проте важливо пам'ятати, що після переходу на новий церковний календар його дата змістилась.

Докладніше про те, коли відзначати це свято у 2026 році, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли відбувся перехід на новий календар

Загалом на українських землях діяли такі календарі (у різні історичні періоди):

юліанський (його ввів Юлій Цезар 1 січня 45 року до Різдва Христового);

григоріанський (його запровадив Папа Римський Григорій XIII 4 жовтня 1582 року);

новоюліанський (його створив сербський астроном, професор математики і небесної механіки Мілутін Міланкович у 1923 році).

При цьому переважав в українському церковному житті довгий час саме юліанський календар (який став згодом складовою російської церковної традиції).

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Він вважається:

досконалішим за юліанський;

точнішим за григоріанський (ближчим до астрономічних подій).

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Коли святкувати День святого Миколая у 2026 році

Унаслідок переходу більшості церковних парафій України на так званий "новий" стиль - новоюліанський календар - всі "сталі" (неперехідні) церковні свята змістились на 13 днів назад.

Саме тому День святого Миколая, дата якого не змінювалась впродовж років, відзначається тепер в інший день.

Раніше, за "старим" стилем - юліанським календарем - свято припадало на 19 грудня.

"Відтепер вшановуватимемо святителя Миколая 6 грудня, за новоюліанським календарем, разом з більшістю Помісних Православних Церков", - констатували раніше у прес-службі ПЦУ.

У 2026 році цей день припадає на неділю.

День вшанування пам'яті Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських і чудотворця у 2026 році (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

"Святитель Миколай Чудотворець - один з найбільш відомих і найулюбленіших святих, він є взірцем людяності, добра і милосердя не лише для нашого народу, а й для всього християнського світу", - розповіли українцям у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше про особливий зміст цього свята, постать святого Миколая та ставлення Церкви до народних традицій розповів настоятель Храму Всіх Святих, протоієрей ПЦУ Роман Маланяк.