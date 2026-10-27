У Києві встановлять стелю цін на таксі під час тривог

Меморандум з сервісами таксі у Києві

Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали меморандум з цифровими платформами:

Bolt,

Uklon,

Uber,

OPTI.

Йдеться про опущення критичного зростання цін на перевезення в Києві під час:

тривоги,

зупинки роботи громадського транспорту, зокрема метрополітену,

іншого форс-мажору, повʼязаного з логістикою в столиці.

"Наприклад, як це сталося сьогодні після атаки на Південний міст", - уточнив Корецький.

Що передбачає

Меморандум з операторами передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов. Це максимум 75% до базового тарифу.

"Тобто якщо базовий тариф за звичних умов - без тривог, заторів тощо - з точки А в точку Б становить умовно 200 гривень, то максимальна плата буде 350 гривень. Якщо 300 гривень - то максимум 525 гривень", - уточнив прем'єр.

Пасажири можуть самі регулювати ціну, проте також будуть встановлені граничні межі.

Як діятиме

Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами.

Корецький додав, що уряд розраховуємо на відповідальну позицію операторів та долучення інших учасників ринку.