В Киеве установят потолок цен на такси во время тревог

Правительство и сервисы такси договорились о новых правилах тарифов во время тревог и транспортных сбоев. Речь идет о Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.
Мининфраструктуры и Минэкономики подписали меморандум с цифровыми платформами:
Речь идет о cнижении критического роста цен на перевозки в Киеве во время:
"Например, как это произошло сегодня после атаки на Южный мост", – уточнил Корецкий.
Меморандум с операторами предусматривает установку потолка, до которого может подняться цена при таких условиях. Это максимум 75% к базовому тарифу.
"То есть, если базовый тариф при привычных условиях - без тревог, пробок и т.п. - с точки А в точку Б составляет условно 200 гривен, то максимальная плата будет 350 гривен. Если 300 гривен - то максимум 525 гривен", - уточнил премьер.
Пассажиры могут сами регулировать цену, но также будут установлены предельные границы.
Такое ограничение цен будет действовать не менее двух часов после отбоя тревоги красного уровня или пока не возобновится нормальная работа общественного транспорта и движение по мостам.
Корецкий добавил, что правительство рассчитываем на ответственную позицию операторов и привлечение других участников рынка.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве временно перекрывали Южный мост после атаки российской 27 октября. Для водителей определили альтернативные маршруты.
Кроме того, в Киеве стремительно выросла стоимость поездок в такси из-за экстренных отключений света, остановки метрополитена и перебоев в движении наземного электротранспорта вечером, 8 октября. На некоторых направлениях они достигали 1300 гривен.