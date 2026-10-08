Понад 1300 грн за поїздку: у Києві злетіли ціни на таксі через збої в роботі транспорту

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У Києві стрімко зросла вартість поїздок у таксі через екстрені відключення світла, зупинку метрополітену та перебої в русі наземного електротранспорту увечері, 8 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Через зниження напруги в мережі в Києві тимчасово призупиняв рух метрополітен (не працювали й ескалатори в підземці), а також виникли затримки в роботі тролейбусів та трамваїв. Це спричинило підвищений попит на сервіси онлайн-замовлення авто. Название Станом на 18:45 на "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Але рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений. Название Тож ціни на поїздки популярними маршрутами значно зросли. Наприклад: Майдан Незалежності - Осокорки: вартість поїздки за тарифом "Стандарт" сягає 1 101 грн, "Комфорт" - 1 249 грн, а "Бізнес" - 1 362 грн.

Майдан Незалежності - Оболонь: поїздка за тарифом "Стандарт" коштує 876 грн, "Комфорт" - 984 грн, а за "Бізнес" доведеться сплатити 1 088 грн.