Понад 1300 грн за поїздку: у Києві злетіли ціни на таксі через збої в роботі транспорту
У Києві стрімко зросла вартість поїздок у таксі через екстрені відключення світла, зупинку метрополітену та перебої в русі наземного електротранспорту увечері, 8 жовтня.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Через зниження напруги в мережі в Києві тимчасово призупиняв рух метрополітен (не працювали й ескалатори в підземці), а також виникли затримки в роботі тролейбусів та трамваїв.
Це спричинило підвищений попит на сервіси онлайн-замовлення авто.
Станом на 18:45 на "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Але рух поїздів на "червоній" лінії наразі призупинений.
Тож ціни на поїздки популярними маршрутами значно зросли. Наприклад:
- Майдан Незалежності - Осокорки: вартість поїздки за тарифом "Стандарт" сягає 1 101 грн, "Комфорт" - 1 249 грн, а "Бізнес" - 1 362 грн.
- Майдан Незалежності - Оболонь: поїздка за тарифом "Стандарт" коштує 876 грн, "Комфорт" - 984 грн, а за "Бізнес" доведеться сплатити 1 088 грн.
Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня ввечері всі три гілки київського метро були тимчасово зупинені через зниження напруги, спровоковане російськими атаками. Через що пасажири були змушені пішки підійматися та спускатися непрацюючими ескалаторами.
Міненерго України зробило заяву про причини відключення світла. Там пояснили, що в останні тижні Росія суттєво посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ворог навмисно цілиться в лінії електропередач та трансформатори, що унеможливлює передачу світла споживачам.
В ДТЕК тим часом повідомили, що в Києві введено екстрені відключення світла внаслідок ворожої дронової атаки. Це означає, що планові графіки не діють.