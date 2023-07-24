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У Києві встановлено новий погодний рекорд

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Київ, Понеділок 24 липня 2023 14:18
У Києві встановлено новий погодний рекорд Фото: у Києві встановлено рекорд кількості дощів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві було встановлено рекорд за кількістю дощів. Він перевищив попередній показник, встановлений у 2007 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень, 22 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня - 29,9 мм, що на 1,5 мм перевищило попередній рекордний показник 2007 року.

Рекорди погоди у Києві

Погода у Києві постійно встановлює нові рекорди. Наприклад, у червні в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив попередній показник 2012 року. Крім того, у березні в Києві було відзначено рекорд максимальної швидкості вітру. При цьому історичний рекордний максимум швидкості вітру у столиці було зафіксовано у 1881 році. А січень 2023 року увійшов до десятки найтепліших з 1881 року.

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