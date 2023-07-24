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В Киеве установлен новый погодный рекорд

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Киев, Понедельник 24 июля 2023 14:18
В Киеве установлен новый погодный рекорд Фото: в Киеве установлен рекорд количества дождей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве был установлен рекорд по количеству дождей. Он превысил предыдущий показатель, установленный в 2007 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

Так, по данным наблюдений, 22 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня - 29,9 мм, что на 1,5 мм превысило предыдущий рекордный показатель 2007 года.

Рекорды погоды в Киеве

Погода в Киеве постоянно устанавливает новые рекорды. Например, в июне в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. Он превысил предварительный показатель 2012 года. Кроме того, в марте в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. При этом исторический рекордный максимум скорости ветра в столице был зафиксирован в 1881 году. А январь 2023 года вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

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