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"Харків переміг": Зеленський назвав символічну поразку Путіна

16:05 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
"Харків переміг": Зеленський назвав символічну поразку Путіна Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Харків не капітулював на тлі наступу армії РФ, і для російського диктатора Володимира Путіна це стало однією з найболючіших поразок у війні проти України.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Харків виявився сильнішим за Росію

За словами глави держави, росіяни неодноразово намагалися сіяти хаос у різних регіонах України.

Зеленський нагадав, що однією з головних цілей Кремля завжди був Харків. Однак Путін припустився серйозної помилки, адже не здогадався, що в цьому місті живуть "дуже сильні люди".

"Ще раз дуже вдячний харків'янам. Не зміг він (Путін - ред.) їх зламати, навіть коли ворог дуже близько знаходився. Він просто не зміг. Чесно, Харків переміг Путіна. Ну, я впевнений у цьому. Для нього це символічна "перша столиця України". Харків'яни просто молодці, всі наші молодці", - наголосив президент.

Зеленський анонсував помсту Росії за нову ескалацію

Глава держави не приховує, що його дивує логіка Путіна у війні проти України. Зокрема, президент не розуміє, навіщо ворог завдає ударів по дата-центрах та мобільному зв'язку, якщо знає, що Україна здатна проводити дзеркальні атаки.

"Як Путін це робить? Як він не думає, що мобільним зв'язком користуються не тільки в Києві і тільки в Україні, а в Москві також користуються? Ні, просто я чесно здивований цим звірячим бажанням ескалювати кожного дня. Тобто він розраховує на те, що буде постійна ескалація. Він цього дуже хоче", - наголосив Зеленський.

За його словами, дії Путіна вкотре нагадують про те, що з ним неможливо домовитися про завершення війни.

"Це відповідь всім тим, хто вважає, що треба просто попросити Путіна, і точно він закінчить війну. Просто не вийде", - підсумував президент.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Зеленський публічно пригрозив Путіну помстою за нову російську "воєнну доктрину".

Також ми писали, як в Кремлі відреагували на попередження україснького президента.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Харків Війна Росії проти України
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