У Києві встановили 12 турелей зі ШІ проти реактивних "Шахедів", - Флеш

За його словами, турелі - це українська розробка. Кулемети цих установок працюють під керуванням штучного інтелекту і збивають "Шахеди".

Такі установки з кулеметами і штучним інтелектом планують ставити й далі.

"Звертаю вашу увагу, що під час тривог для вашої безпеки не слід перебувати біля вікон", - додав він.

Нагадаємо, Україна розробила нову малу ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів.

Її наразі готують до випробувань, повідомив президент України Володимир Зеленський.