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У Києві встановили 12 турелей зі ШІ проти реактивних "Шахедів", - Флеш

10:15 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: у Києві встановили турелі проти реактивних "Шахедів" (Getty Images)

У Києві встановили 12 автоматичних турелей для збиття реактивних "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

За його словами, турелі - це українська розробка. Кулемети цих установок працюють під керуванням штучного інтелекту і збивають "Шахеди".

Такі установки з кулеметами і штучним інтелектом планують ставити й далі.

"Звертаю вашу увагу, що під час тривог для вашої безпеки не слід перебувати біля вікон", - додав він.

Нагадаємо, Україна розробила нову малу ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів.

Її наразі готують до випробувань, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна шукає снаряди для F-16 проти реактивних дронів.

За словами Зеленського, зараз такі дрони вдається збивати в 50-55% випадків, іноді в 60%.

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