У Києві встановили 12 турелей зі ШІ проти реактивних "Шахедів", - Флеш

У Києві встановили 12 автоматичних турелей для збиття реактивних "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.
За його словами, турелі - це українська розробка. Кулемети цих установок працюють під керуванням штучного інтелекту і збивають "Шахеди".
Такі установки з кулеметами і штучним інтелектом планують ставити й далі.
"Звертаю вашу увагу, що під час тривог для вашої безпеки не слід перебувати біля вікон", - додав він.
Нагадаємо, Україна розробила нову малу ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів.
Її наразі готують до випробувань, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна шукає снаряди для F-16 проти реактивних дронів.
За словами Зеленського, зараз такі дрони вдається збивати в 50-55% випадків, іноді в 60%.