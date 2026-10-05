В Киеве установили 12 турелей с ИИ против реактивных "Шахедов", - Флеш

По его словам, турели - это украинская разработка. Пулеметы этих установок работают под управлением искусственного интеллекта и сбивают "Шахеды".

Такие установки с пулеметами и искусственным интеллектом планируют ставить и дальше.

"Обращаю ваше внимание, что во время тревог для вашей безопасности не следует находиться у окон", - добавил он.

Напомним, Украина разработала новую малую ракету "Ника" для сбивания реактивных дронов.

Ее готовят к испытаниям, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.