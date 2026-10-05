RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве установили 12 турелей с ИИ против реактивных "Шахедов", - Флеш

10:15 05.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в Киеве установили турели против реактивных "Шахедов" (Getty Images)

В Киеве установили 12 автоматических турелей для сбивания реактивных "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

По его словам, турели - это украинская разработка. Пулеметы этих установок работают под управлением искусственного интеллекта и сбивают "Шахеды".

Такие установки с пулеметами и искусственным интеллектом планируют ставить и дальше.

"Обращаю ваше внимание, что во время тревог для вашей безопасности не следует находиться у окон", - добавил он.

Напомним, Украина разработала новую малую ракету "Ника" для сбивания реактивных дронов.

Ее готовят к испытаниям, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина ищет снаряды для F-16 против реактивных дронов.

По словам Зеленского, сейчас такие дроны удается сбивать в 50-55% случаев, иногда в 60%.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевMiltechВойна в УкраинеАтака дронов