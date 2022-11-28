У Києві вранці очікується густий туман: водіїв і пішоходів закликали бути уважними на дорогах
Фото: У Києві вранці очікується туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві вранці 28 листопада очікується густий туман. Синоптики прогнозують видимість 200-500 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Водіям рекомендують під час керування автомобілем дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману", - додали у КМДА.
Нагадаємо, синоптики зробили попередження про зиму 2022/2023. До слова, з'явився новий прогноз погоди на грудень 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.