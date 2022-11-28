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У Києві вранці очікується густий туман: водіїв і пішоходів закликали бути уважними на дорогах

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Понеділок 28 листопада 2022 06:20
У Києві вранці очікується густий туман: водіїв і пішоходів закликали бути уважними на дорогах Фото: У Києві вранці очікується туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Києві вранці 28 листопада очікується густий туман. Синоптики прогнозують видимість 200-500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Водіям рекомендують під час керування автомобілем дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману", - додали у КМДА.

Нагадаємо, синоптики зробили попередження про зиму 2022/2023. До слова, з'явився новий прогноз погоди на грудень 2022 року.

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