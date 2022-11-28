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В Киеве утром ожидается густой туман: водителей и пешеходов призвали быть внимательными на дорогах

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Понедельник 28 ноября 2022 06:20
В Киеве утром ожидается густой туман: водителей и пешеходов призвали быть внимательными на дорогах Фото: В Киеве утром ожидается туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Киеве утром 28 ноября ожидается густой туман. Синоптики прогнозируют видимость 200-500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Водителям рекомендуют при управлении автомобилем следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана", - добавили в КГГА.

Напомним, синоптики сделалипредупреждение о зиме 2022/2023. К слову, появился новый прогноз погоды на декабрь 2022 года.

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