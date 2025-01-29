У Києві впали уламки після роботи ППО: які наслідки

У Києві зранку 29 січня працювали сили ППО по ворожих дронах. В одному з районів впали уламки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.
Він зазначив, що було зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі на відкритій місцевості. Внаслідок падіння уламків загорілась трава та кущі.
"Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих", - йдеться у повідомленні.
Оновлено о 10:25
Пожежу у Деснянському районі на площі до 2 гектарів локалізовано, повідомили в КМВА. Постраждалих немає.
Нагадаємо, повітряну тривогу у Києві оголосили о 9:03. Вона тривала майже пів години. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожого безпілотника у напрямку столиці.
Після оголошення тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив про роботу сили ППО.
В ніч на 29 січня російські війська випустили по Україні дрони. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, було зафіксовано пуски 57 безпілотників, а також балістичної ракети "Іскандер-М" з Криму.
Сили ППО знищили 29 дронів, ще 14 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Вночі у Києві впали уламки збитого дрона, це сталося біля однієї зі станцій метро. За даними місцевої влади, пошкоджено будівлю Дарницького депо.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.