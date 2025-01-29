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В Киеве упали обломки после работы ПВО: какие последствия

Фото: в Киеве упали обломки утром 29 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве утром 29 января работали силы ПВО по вражеским дронам. В одном из районов упали обломки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Он отметил, что было зафиксировано падение обломков в Деснянском районе на открытой местности. В результате падения обломков загорелась трава и кусты.

"Сейчас устанавливается информация о повреждениях и пострадавших", - говорится в сообщении.

Обновлено в 10:25
Пожар в Деснянском районе на площади до 2 гектаров локализован, сообщили в КГВА. Пострадавших нет.

Напомним, воздушную тревогу в Киеве объявили в 9:03. Она длилась почти полчаса. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеского беспилотника в направлении столицы.

После объявления тревоги в Киеве прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе силы ПВО.

 

Ночная атака дронов

В ночь на 29 января российские войска выпустили по Украине дроны. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, были зафиксированы пуски 57 беспилотников, а также баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма.

Силы ПВО уничтожили 29 дронов, еще 14 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Ночью в Киеве упали обломки сбитого дрона, это произошло возле одной из станций метро. По данным местных властей, повреждено здание Дарницкого депо.

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