В Киеве упали обломки после работы ПВО: какие последствия

Он отметил, что было зафиксировано падение обломков в Деснянском районе на открытой местности. В результате падения обломков загорелась трава и кусты.

"Сейчас устанавливается информация о повреждениях и пострадавших", - говорится в сообщении.

Обновлено в 10:25

Пожар в Деснянском районе на площади до 2 гектаров локализован, сообщили в КГВА. Пострадавших нет.

Напомним, воздушную тревогу в Киеве объявили в 9:03. Она длилась почти полчаса. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о движении вражеского беспилотника в направлении столицы.

После объявления тревоги в Киеве прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе силы ПВО.