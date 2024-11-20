У Києві впали уламки дронів: загорілася багатоповерхівка

Остання масштабна атака РФ

Росіяни у неділю, 17 листопада, завдали по Україні комбінованого удару. Це був найпотужніший обстріл за майже три місяці. Росіяни випустили 120 ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.

Окупанти знову націлилися на енергетику. В Україні запроваджували відключення світла.

Були зафіксовані влучання В Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях. Внаслідок атаки є жертви та поранені.

Детальніше про наслідки російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.