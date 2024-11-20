В Киеве упали обломки дронов: загорелась многоэтажка

Последняя масштабная атака РФ

Россияне в воскресенье, 17 ноября, нанесли по Украине комбинированный удар. Это был самый мощный обстрел почти за три месяца. Россияне выпустили 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 целей.

Оккупанты снова нацелились на энергетику. В Украине вводили отключения света.

Были зафиксированы попадания в Одессе, Николаеве, Запорожье, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской и других областях. В результате атаки есть жертвы и раненые.

Детальнее о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.

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