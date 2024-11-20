RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве упали обломки дронов: загорелась многоэтажка

Фото: в Днепровском районе Киева упали обломки дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве упали обломки вражеских дронов в среду, 20 ноября. Произошел пожар в многоэтажном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

В результате атаки РФ упали обломки беспилотников в Днепровском районе столицы. Известно, что в результате возник пожар в жилом доме.

"Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома. Насчет пострадавших информация уточняется", - отметили в КГВА.

Напомним, в ночь на 20 ноября Россия снова атаковала Украину ударными дронами. В Киеве за ночь трижды объявляли воздушную тревогу. В столице несколько раз раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона.

 

 

Последняя масштабная атака РФ

Россияне в воскресенье, 17 ноября, нанесли по Украине комбинированный удар. Это был самый мощный обстрел почти за три месяца. Россияне выпустили 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 целей.

Оккупанты снова нацелились на энергетику. В Украине вводили отключения света.

Были зафиксированы попадания в Одессе, Николаеве, Запорожье, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской и других областях. В результате атаки есть жертвы и раненые.

Детальнее о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВОВойна в УкраинеАтака дронов