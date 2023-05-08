У Києві впали уламки безпілотників, є постраждалі

Вночі, 8 травня, в Святошинському районі Києва впали уламки безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
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Кличко повідомив, що в Святошинському районі впали уламки ще одного БПЛА. Вони потрапили на двоповерхову будівлю, служби вже прямують на місце.
В свою чергу, Сергій Попко доповнив інформацію про вибухи в Святошинському районі. Крім іншого, уламки впали на проїзжу частину, де травмували одну людину, та на злітну полосу аеропорту Жуляни.
"Пожежі немає. Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється", - сказав Попко.
02:18
Кличко заявив, що постраждалих в Святошинському районі - двоє. Їх госпіталізували.
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Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що за попередньою інформацією внаслідок вибухів є травмовані і руйнування.
"Так, ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто. Є зафіксонане падіння уламків на житловий будинок на проїжджу частину. Попередьно, відомо про одного травмованого. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці", - повідомив Попко.
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"Троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один - в Святошинському. Допомогу медиків отримують на місці", - написав Кличко.
Нагадаємо, до цього повідомлялось про вибухи в Києві. Тоді сили ППО працювали по безпілотникам.
Також вибухи лунали в Одесі і Краматорську.
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