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У Києві на "Вокзальній" виявили підозрілий пакет: станцію тимчасово закрито

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На станції київського метро "Вокзальна" виявили підозрілий пакет. З міркувань безпеки станцію тимчасово зачинено для входу та виходу пасажирів.

Рух потягів здійснюється без зупинки на цій станції. На місце події викликали вибухотехнічну групу для перевірки знахідки.

У КМДА додали, що оновлення щодо відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.

Новини Києва

У Києві тимчасово погіршився стан повітря, особливо в Дарницькому та Дніпровському районах, де зафіксовано підвищену концентрацію зважених часток пилу.

В ніч на понеділок росіяни здійснили атаку безпілотниками на Київ. Внаслідок удару зафіксовано падіння уламків у кількох районах, зокрема в Дніпровському та Дарницькому на лівому березі столиці.

Спочатку близько пів на шосту ранку у Києві було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки. Пізніше стало відомо, що завдяки роботі ППО були збиті усі понад 10 дронів, які противник запустив у напрямку столиці.

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КиївВокзальнаяКМДА