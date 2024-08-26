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У Києві водопостачання працюватиме на пониженому тиску через проблеми зі світлом, - Кличко

Понеділок 26 серпня 2024 19:33
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У Києві водопостачання працюватиме на пониженому тиску через проблеми зі світлом, - Кличко Ілюстративне фото: у Києві водопостачання працюватиме на пониженому тиску (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві у понеділок, 26 серпня, після масштабного обстрілу спостерігаються проблеми з електромережею.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його даними, через проблеми з електрикою, система водопостачання правого берега працюватиме на пониженому тиску.

Також через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. Тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком дублюються автобусами.

Також можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення.

"Просимо бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. Енергетики та комунальні служби роблять все щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням", - написав Кличко.

Масований обстріл 26 серпня

Сьогодні вранці Росія завдала ударів по Україні. Це призвело до пошкоджень низки енергооб'єктів. В результаті постраждали 15 областей, фіксуються проблеми з енерго- та водопостачанням. Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Зокрема у Києві вже повідомлялось про проблеми з громадським транспортом, який залежить від електроенергії.

Про те, де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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