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В Киеве водоснабжение будет работать на пониженном давлении из-за проблем со светом, - Кличко

Понедельник 26 августа 2024 19:33
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В Киеве водоснабжение будет работать на пониженном давлении из-за проблем со светом, - Кличко Иллюстративное фото: в Киеве вода будет работать на пониженном давлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве в понедельник, 26 августа, после масштабных обстрелов наблюдаются проблемы с электросетью.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его данным, из-за проблем с электричеством система водоснабжения правого берега будет работать на пониженном давлении.

Также из-за отсутствия напряжения задерживается столичный электротранспорт. Троллейбусы и трамваи с самыми большими пассажиропотоками дублируются автобусами.

Возможны временные сбои в работе светофоров, часть которых еще не оборудована новейшими шкафами резервного питания.

"Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Энергетики и коммунальные службы делают все, чтобы стабилизировать ситуацию с водоснабжением", - написал Кличко.

Массированный обстрел 26 августа

Сегодня утром Россия нанесла удары по Украине. Это привело к повреждению ряда энергообъектов. В результате пострадали 15 областей, фиксируются проблемы с энерго- и водоснабжением. Из-за обстрела " Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света .

В частности, в Киеве уже сообщалось о проблемах с общественным транспортом, который зависит от электроэнергии.

О том, где в Украине нет света и как действуют новые графики отключений – читайте в материале РБК-Украина.

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