У Києві для водіїв запроваджене важливе сезонне правило: що потрібно знати

Відсьогодні, 1 квітня, на деяких ділянках доріг у Києві дозволений рух зі швидкістю до 80 км/год. Йдеться про чотири локації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Facebook.
У КМДА розповіли (посилаючись на Департамент транспортної інфраструктури), що кількість ділянок у столиці, де з 1 квітня дозволений рух зі швидкістю до 80 км/год, обмежують до чотирьох.
Уточнюється, що згідно з попереднім рішенням Київради, з 1 квітня у столиці дозволявся рух зі швидкістю до 80 км/год на 17 ділянках. Однак після комісійного обстеження столичних вулиць потенційну кількість ділянок скоротили до 7.
"Після додаткового аналізу аварійності ділянок на трьох із них виявили випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році. Тож на цих відрізках підвищення швидкості не дозволять", - додали у Київській міській держадміністрації.
Отже, наразі збільшення швидкісного режиму до 80 км/год можливе лише на чотирьох ділянках:
"Будьте обережними на дорогах. Дотримуйтесь швидкісного режиму та правил дорожнього руху", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, з якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штраф.
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