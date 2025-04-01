В Киеве для водителей введено важное сезонное правило: что нужно знать

С сегодняшнего дня, 1 апреля, на некоторых участках дорог в Киеве разрешено движение со скоростью до 80 км/ч. Речь идет о четырех локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Facebook.
В КГГА рассказали (ссылаясь на Департамент транспортной инфраструктуры), что количество участков в столице, где с 1 апреля разрешено движение со скоростью до 80 км/ч, ограничивают до четырех.
Уточняется, что согласно предыдущему решению Киевсовета, с 1 апреля в столице разрешалось движение со скоростью до 80 км/ч на 17 участках. Однако после комиссионного обследования столичных улиц потенциальное количество участков сократили до 7.
"После дополнительного анализа аварийности участков на трех из них обнаружили случаи ДТП с летальными исходами в 2024 году. Поэтому на этих отрезках повышение скорости не разрешат", - добавили в Киевской городской госадминистрации.
Следовательно, сейчас увеличение скоростного режима до 80 км/ч возможно только на четырех участках:
"Будьте осторожны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения", - подытожили в КГГА.
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