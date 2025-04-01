В Киеве для водителей введено важное сезонное правило: что нужно знать

Где в Киеве можно двигаться со скоростью до 80 км/ч

В КГГА рассказали (ссылаясь на Департамент транспортной инфраструктуры), что количество участков в столице, где с 1 апреля разрешено движение со скоростью до 80 км/ч, ограничивают до четырех.

Уточняется, что согласно предыдущему решению Киевсовета, с 1 апреля в столице разрешалось движение со скоростью до 80 км/ч на 17 участках. Однако после комиссионного обследования столичных улиц потенциальное количество участков сократили до 7.

"После дополнительного анализа аварийности участков на трех из них обнаружили случаи ДТП с летальными исходами в 2024 году. Поэтому на этих отрезках повышение скорости не разрешат", - добавили в Киевской городской госадминистрации.

Следовательно, сейчас увеличение скоростного режима до 80 км/ч возможно только на четырех участках:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);

улица Набережно-Рыбальская (только в одном направлении - от улицы Электриков до Гаванского моста).

"Будьте осторожны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения", - подытожили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)