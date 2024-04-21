У Києві водій BMW влаштував смертельне ДТП, драгер показав сп'яніння

"Подія відбулась сьогодні близько о 19:30 на Великий Кільцевій дорозі. Поліцейські отримали повідомлення про те, що внаслідок автопригоди було травмовано двох осіб. На місце оперативно прибули слідчо-оперативна група та лікарі", - розповіли в поліції.

Як встановили правоохоронців, водій BMW не впорався з керуванням та вилетів на узбіччя, травмувавши двох пішоходів. В результаті наїзду загинула жінка 1983 року народження. Інший пішохід - чоловік 1990 року народження - потрапив в лікарню з тілесними ушкодженнями.

"Слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він пройшов перевірку на стан сп’яніння - прилад драгер показав 0,35 проміле", - додали в поліції Києва.

Водію тепер загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 10 років.