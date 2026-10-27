В Киеве в результате российского обстрела поврежден офис ДТЭК

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Во время массированной атаки на Киев российские войска повредили один из офисов ДТЭК. В настоящее время энергетики работают на месте и оценивают последствия обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.