В Киеве в результате российского обстрела поврежден офис ДТЭК
12:50 27.10.2026 Вт
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Фото: офис ''ДТЭК Киевские электросети'' повреждены в результате российского обстрела Киева (ДТЭК)
Во время массированной атаки на Киев российские войска повредили один из офисов ДТЭК. В настоящее время энергетики работают на месте и оценивают последствия обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.
Во время массированной российской атаки на столицу получил повреждения офис компании ''ДТЭК Киевские электросети''.
В настоящее время энергетики работают на месте происшествия, ликвидируют последствия обстрела и устанавливают масштабы повреждений.
В компании подчеркнули, что, несмотря на постоянную опасность, работники продолжают делать все возможное, чтобы обеспечивать украинские семьи электроэнергией.
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