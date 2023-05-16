У Києві в результаті ракетної атаки РФ є потерпілі, - Кличко

Про це передає РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

Зазначається, що громадяни постраждали у Солом'янському районі.

"За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих. У Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає.", - написав мер у своєму Telegram.

Перед цим він зазначив, що в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ракети було пошкоджено два автомобілі, при цьому інформація про постраждалих не надходила.