В Киеве в результате ракетной атаки РФ есть потерпевшие, - Кличко

В Киеве ночью 16 мая в результате российской ракетной атаки пострадали три человека.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко .

Отмечается, что граждане пострадали в Соломенском районе.

"По предварительной информации, в Соломенском районе трое пострадавших. В Оболонском, где упали обломки, пострадавших нет", - написал мэр в своем Telegram.

Перед этим он отметил, что в Дарницком районе в результате падения обломков ракеты были повреждены два автомобиля, при этом информация о пострадавших не поступала.