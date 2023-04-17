В Дніпровському районі Києва на вулиці Каховській сталась пожежа. Відомо про двох загиблих.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"17 квітня о 4:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Каховській, що у Дніпровському районі столиці", - пише пресслужба.
На місці подій вогнеборців встановили загоряння в споруді розміром 2х4 метри. Під час гасіння було виявлено тіла двох людей.
Вже о 5:36 вогонь було ліквідовано.
"На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу. Обставини трагічного випадку та причина пожежі наразі встановлюється", - пише пресслужба.
Фото: в Києві внаслідок пожежі загинули двоє людей (dsns.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві нещодавно сталась пожежа у навчальному корпусі Київського національного університету імені Карпенка-Карого.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.