"17 квітня о 4:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Каховській, що у Дніпровському районі столиці", - пише пресслужба.

На місці подій вогнеборців встановили загоряння в споруді розміром 2х4 метри. Під час гасіння було виявлено тіла двох людей.

Вже о 5:36 вогонь було ліквідовано.

"На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу. Обставини трагічного випадку та причина пожежі наразі встановлюється", - пише пресслужба.

Фото: в Києві внаслідок пожежі загинули двоє людей (dsns.gov.ua)