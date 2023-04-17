RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве в результате пожара погибли два человека

Фото: в Киеве в результате пожара погибли два человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепровском районе Киева на улице Каховской произошел пожар. Известно о двух погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"17 апреля в 4:44 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Каховской, что в Днепровском районе столицы", - пишет пресс-служба.

На месте событий пожарные установили возгорание в сооружении размером 2х4 метра. Во время тушения были обнаружены тела двух людей.

Уже в 5:36 огонь был ликвидирован.

"На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава. Обстоятельства трагического случая и причина пожара устанавливается", - пишет пресс-служба.

Фото: в Киеве в результате пожара погибли два человека (dsns.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве недавно произошел пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПожар