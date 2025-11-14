У Києві внаслідок масованої атаки пошкоджені тепломережі: які райони без опалення

Масована атака на Київ

Як повідомляло РБК-Україна, російські окупанти в ніч на 14 листопада масовано атакували Київ дронами та ракетами.

Повідомлялось про те, що росіяни запустили ракети "Калібр" по Києву, також Повітряні Сили писали про пуски "Кинжалів".

Багато будинків горять, пошкоджені автомобілі та нежитлові будівлі. Вже є більше 10 постраждалих.

Віталій Кличко повідомив, що зараз на всіх локаціях працюють медики та аварійно-рятувальні служби.