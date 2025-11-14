У Києві внаслідок масованої атаки пошкоджені тепломережі: які райони без опалення

Унаслідок масованої атаки ворога на Київ у ніч на 14 листопада пошкоджені ділянки теплових мереж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.
Зокрема, за даними мера столиці, у Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.
"Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: оперативно визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків", - зазначив він.
Перед цим Віталій Кличко попереджав про можливі перебої з електро- і водопостачанням внаслідок масованої атаки на Київ.
Як повідомляло РБК-Україна, російські окупанти в ніч на 14 листопада масовано атакували Київ дронами та ракетами.
Повідомлялось про те, що росіяни запустили ракети "Калібр" по Києву, також Повітряні Сили писали про пуски "Кинжалів".
Багато будинків горять, пошкоджені автомобілі та нежитлові будівлі. Вже є більше 10 постраждалих.
Віталій Кличко повідомив, що зараз на всіх локаціях працюють медики та аварійно-рятувальні служби.